Groupe Guillin : réalise 30% de croissance des bénéfices semestriels malgré la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) de Groupe Guillin s'élève à 303,8 millions d'euros en baisse de -7,8% par rapport au 1er semestre 2019 (-8,7% à taux de change et périmètre constants), cette baisse étant principalement liée à la Covid-19. En effet, les secteurs de la restauration collective, hors domicile et traditionnelle, ont été particulièrement impactés par les mesures de confinement imposées dans les pays où le Groupe vend ses produits. Le PAO du secteur "emballages" est en baisse de -8,3% par rapport au 1er semestre 2019. Malgré la crise sanitaire, le PAO du secteur "matériels" est en légère progression (+1,6%).

Le résultat opérationnel s'élève à 36,9 ME en hausse de +24,2% par rapport au 1er semestre 2019 représentant 12,1% du PAO. Au cours du 1er semestre 2020, les prix moyens des différentes matières premières ont poursuivi leur baisse même si le PET recyclé a continué d'évoluer à un niveau très élevé. Durant la crise sanitaire, le Groupe a mis en oeuvre un certain nombre de mesures visant à contenir ses coûts d'exploitation et à s'adapter au contexte des marchés. Dans certains cas limités en avril et mai, des mesures de réduction d'activité ont été mises en place pour faire face à la forte baisse de la demande.

Le résultat net s'établit à 26,2 ME, en progression de +30,1% par rapport au 1er semestre 2019.

La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt s'élève à 43 ME et représente 14,1% du PAO. L'endettement net s'établit à 45,3 ME, en baisse de 38 ME par rapport au 1er semestre 2019. Les investissements du Groupe s'élèvent à 29,5 ME au 1er semestre, en progression de 6,4 ME.

Perspectives

Malgré la crise, le Groupe maintient ses investissements à des niveaux élevés et continue sa politique d'innovation.

Le Groupe fait face aux incertitudes liées à la Covid-19 en Europe et reste attentif au niveau d'activité des différents marchés sur lesquels il intervient. Les premiers mois qui ont suivi le 1er semestre 2020 n'ont pas été marqués par une reprise appuyée de la consommation alimentaire en Europe, notamment dans la vente à emporter (de nombreuses entreprises appelant leurs équipes à pratiquer le télétravail). Le secteur des fruits et légumes a fait face à une baisse de la production en raison de quelques aléas climatiques. Ces éléments pourraient peser sur ses volumes annuels.

Le résultat 2020 restera sensible aux évolutions du marché (niveau de consommation en Europe, modes de consommation des ménages...), aux prix des matières premières (plastique, carton), à la productivité industrielle, mais également aux conséquences de la crise sanitaire dans chaque pays où le Groupe intervient.