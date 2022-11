Groupe Guillin réagit bien aux annonces

(Boursier.com) — Le leader Européen en solutions d'emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe Guillin, grimpe de 2% à 17,80 euros, alors que le groupe a acquis 100% des titres de la société Celtic Sales Company Ltd, basée à Dublin. Celtic Sales est une société spécialisée dans la distribution d'emballages alimentaires en plastique, carton, pulpe, bois ... sur le marché irlandais à destination principalement des acteurs des métiers de bouche et des producteurs et conditionneurs de fruits et légumes. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 10 ME. "Cette acquisition est de taille réduite mais semble s'intégrer parfaitement au coeur de métier du groupe et devrait rapidement délivrer quelques synergies" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 22,70 euros.