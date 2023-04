Groupe Guillin : rassuré ?

(Boursier.com) — Groupe Guillin est stable sur les 25 euros ce vendredi. Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s'est élevé à 897,7 ME, en progression de 21,2% par rapport à l'exercice 2021 à périmètre courant et de 14,4% à périmètre et taux de change constants. Le PAO du secteur "emballages" a progressé de 22,3% par rapport à 2021 (+15,1% à périmètre constant) et le PAO du secteur "matériels" de 3,4%. Le Groupe Gault et Frémont, acquis le 30 juin 2021 (6 mois d'activité dans les comptes consolidés 2021) est intégré sur l'ensemble de l'année en 2022.

Le résultat opérationnel ressort à 70,3 ME, en baisse de 10 ME par rapport à 2021 soit -12,4%. Cette baisse est essentiellement due à la hausse du prix des matières premières (plastique et carton), de l'énergie et à la dépréciation exceptionnelle de l'écart d'acquisition de la filiale allemande. Le résultat net s'établit à 52 ME, en retrait de 11,6% par rapport à 2021.

La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt s'élève à 95,4 ME en hausse de 1% par rapport à 2021 et représente 10,6% du PAO. Au 31 décembre 2022, le Groupe présente un endettement net de 97,8 ME. Les capitaux propres attribuables au Groupe s'établissent à 524,4 ME au 31 décembre 2022 en progression de 33,5 ME par rapport à 2021. Les investissements industriels réalisés en 2022 s'élèvent à 40,2 ME soit près de 4,5% du PAO.

En 2022, le Groupe a poursuivi sa politique de développement en acquérant, en septembre 2022, 90% de la société industrielle italienne Ciesse Paper, spécialiste italien des emballages en carton sur le marché des fruits et légumes et, en novembre 2022, la société irlandaise Celtic Sales Company, spécialisée dans la distribution d'emballages alimentaires en plastique, carton et pulpe à destination principalement des acteurs des métiers de bouche et des producteurs et conditionneurs de fruits et légumes. L'intégration de ces deux sociétés se déroule sereinement et en adéquation avec notre plan.

Contexte complexe

L'année 2022 aura été marquée par un contexte économique complexe, la fin de la Covid-19 et le début du conflit en Ukraine. Les hausses des prix des matières premières (plastique et cellulose) débutées en 2021 se sont poursuivies en 2022. Par ailleurs, le Groupe a fait face à un niveau d'inflation élevé dans tous les pays où il opère, notamment en matière d'énergie puisque le coût de l'électricité a augmenté de 21 ME entre 2021 et 2022 à périmètre constant soit +101%. L'inflation a également gagné l'ensemble des coûts directs et indirects du Groupe (transport, main d'oeuvre, fournitures, pièces de rechange, ...). Ces augmentations de coûts ont été partiellement compensées par des hausses de prix de vente mais également par l'intégration sur 12 mois du Groupe Gault et Frémont.

Le début de l'année 2023 a vu pour certaines matières notamment plastique un léger fléchissement des prix. Compte tenu du contexte géopolitique mondial et de la guerre en Ukraine, il est difficile de savoir si cette tendance baissière va continuer sur l'année 2023. L'entente des pays de l'OPEP+ sera, plus que jamais, un élément important, à la fois pour les matières premières mais également pour les énergies, indispensables à notre production.

Le niveau de consommation des ménages, essentiellement pour les produits frais (fruits et légumes, pâtisserie, traiteur, plats à emporter...) est fortement orienté à la baisse début 2023 sur l'ensemble des marchés européens générant une pression concurrentielle exacerbée. Ceci pourrait avoir pour effet d'impacter les volumes 2023 du Groupe. Enfin, la hausse significative des taux d'intérêt sera à surveiller, même si le Groupe s'attache à maintenir un niveau d'endettement raisonnable.

Le groupe n'a pas de site en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. Les conséquences liées au conflit géopolitique en Ukraine pourraient néanmoins continuer à avoir des effets indirects, en raison des embargos notamment liés au pétrole et au gaz et des restrictions sectorielles, et impacter les résultats (prix des matières premières, de l'énergie, inflation générale, ...).

Environnement plus contraignant

A noter que le groupe est également soumis à de très nombreuses règlementations en constante évolution et de plus en plus contraignantes, ce qui implique de consacrer un plus grand nombre de ressources aux fins de s'assurer de la conformité avec ces réglementations.

Fort de ces convictions, le groupe continue son partenariat avec Prevented Ocean Plastic afin d'intégrer dans certains emballages un plastique collecté sur les côtes d'Indonésie selon un processus socialement responsable, certifié par des organismes indépendants évitant ainsi à près d'un milliard de bouteilles plastique de finir dans les océans. Cet engagement participe activement à l'enjeu majeur qui est d'aider les pays en voie de développement à structurer leurs filières de collecte, de tri et de recyclage.

En 2023, dans un marché incertain, le groupe reste concentré sur sa stratégie de développement et sur son engagement environnemental fort qui est de ne proposer à ses clients que des solutions d'emballages alimentaires recyclables, compostables ou réutilisables, avec comme axe central la sécurité alimentaire et la protection des aliments pour éviter le gaspillage alimentaire. Le groupe est mobilisé au quotidien pour accompagner ses clients dans tous leurs besoins et leur apporter son expertise, ses innovations et sa largeur de gamme multi matériaux unique en Europe.

Le versement d'un dividende de 0,80 euro par action sera proposé à l'Assemblée Générale. Portzamparc parle d'une publication "finalement très rassurante, alors que la détente observée sur le prix des matières premières et de l'énergie devrait améliorer la rentabilité cette année... Une baisse des volumes pourrait néanmoins se matérialiser sur l'exercice". Verdict : "Nous réitérons notre opinion 'Acheter' sur le titre".