Groupe Guillin : quel impact ?

(Boursier.com) — Groupe Guillin grimpe de 2,4% à 21,70 euros ce vendredi, alors qu'après une année 2021 qui a vu les prix des plastiques fortement augmenter (+65% entre décembre 2020 et décembre 2021), la situation s'est aggravée avec des prix en hausse de +37% vs T1 2020 et +4% vs T4 2021. "À ce stade, nous confirmons notre scénario, qui pour rappel prévoit un EBIT de 58 ME, contre 68 ME pour le consensus" commente Portzamparc... "La réunion de présentation de ce jour devrait être l'occasion d'évoquer l'impact des inflations (plastique, électricité...) sur la rentabilité du groupe" estime l'analyste qui vise un cours de 25,90 euros en conservant le dossier. Pour sa part, Midcap Partners est passé à l''achat' avec une cible ajustée de 28,4 à 29,3 euros.