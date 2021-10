Groupe Guillin : le résultat 2021 sera sensible au prix des matières premières

(Boursier.com) — Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) de Groupe Guillin s'élève à 344,2 millions au 1er semestre 2021, en hausse de 13,3% par rapport au 1er semestre 2020 référentiel alors impacté par la crise sanitaire (+13% à taux de change constant). Comparé au 30 juin 2019, la progression du PAO du 1er semestre 2021 atteint 2,7% à périmètre constant.

Le résultat opérationnel s'élève à 41,8 ME (36,9 ME au 1er semestre 2020), soit une hausse de 13,3%. Si le niveau de marge brute dégagé au 1er semestre est de bonne tenue, le Groupe a vu le prix des matières premières atteindre des niveaux historiquement élevés, notamment au 2ème trimestre. Il a dû faire face à des pénuries de matières (notamment le polypropylène et le carton) sous l'effet de la forte demande mondiale, combinée à la réduction de production de plusieurs fournisseurs européens et des difficultés liées au transport. A contrario, l'année 2020 avait été marquée par des prix de matières plastique très bas. En outre, l'inflation des coûts en Europe et au Royaume-Uni a commencé à se ressentir en fin de semestre (frais de personnel, frais de transport, fournitures, électricité, ...).

Le résultat net s'établit à 31,3 ME, en progression de 19,3%.

La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt s'élève à 48,3 ME, et représente 14% du PAO. L'endettement financier net s'établit à 90,7 ME, en hausse de 45,4 ME par rapport au 1er semestre 2020.

Le gearing est de 0,20 (0,11 au 30 juin 2020). Le Groupe dispose d'une trésorerie positive.

Le résultat 2021 sera très sensible au prix des matières premières (plastique et carton), à l'inflation mais également à l'évolution de la demande d'emballages alimentaires, notamment en Europe.