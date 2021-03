Groupe Guillin en négociation exclusive pour acheter Gault & Frémont

Crédit photo © Guillin

(Boursier.com) — Leader Européen en solutions d'emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe Guillin est entré en négociation exclusive avec UI Investissement pour l'acquisition du Groupe Gault & Frémont. Ce groupe est l'un des acteurs majeurs en France et en Belgique de la conception, de la fabrication et de la distribution des sacs en papier, boîtes en carton et papier de cuisson à destination principalement des acteurs des métiers de bouche.

Le Groupe Gault & Frémont a réalisé un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros en 2019. Il emploie 270 personnes sur ses 4 sites de production : 3 en France et 1 en Belgique.

La réalisation définitive de cette transaction devrait intervenir prochainement, sous réserve de la conclusion des accords définitifs soumis aux conditions usuelles pour ce type d'opération et à l'obtention des autorisations nécessaires.

Cette acquisition stratégique pour Groupe Guillin s'inscrit dans sa vision long terme de renforcer et de compléter son expertise industrielle et commerciale afin de proposer la gamme d'emballages alimentaires la plus large du marché et ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients.

Cette exclusivité illustre l'ambition d'UI Investissement de faire émerger des entreprises leaders dans leur secteur en leur donnant les moyens d'innover, de se structurer et de s'engager dans un développement responsable et performant. L'acquisition une fois réalisée permettrait de donner les moyens au Groupe Gault & Frémont de franchir un nouveau cap.