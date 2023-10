Groupe Guillin : belle performance semestrielle sur un marché complexe

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le Produit des Activités Ordinaires (PAO) de Groupe Guillin s'élève à 450 millions d'euros en hausse de +3,2% par rapport au 1er semestre 2022.

A périmètre constant, le PAO diminue de 1,5% (-1% à taux de change et périmètre constants). Il est rappelé que Groupe Guillin SA a acquis 90% des titres de la société italienne Ciesse Paper Srl. en septembre 2022 et 100% des titres de la société irlandaise Celtic Sales Company Ltd en novembre 2022.

Le résultat opérationnel s'élève à 49,1 ME (32,2 ME au 1er semestre 2022), en amélioration de 52,3%.

Grâce à une gestion rigoureuse, le Groupe réalise une bonne performance financière avec un résultat net semestriel qui s'établit à 38,1 ME, en progression de 61,8%.

La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt s'élève à 57,9 ME et représente 12,9% du PAO. L'endettement net consolidé s'établit à 72,2 ME, en baisse de 31,7 ME par rapport au 30 juin 2022. Le gearing est de 0,13 contre 0,21 au 30 juin 2022. Les investissements du Groupe dans son outil industriel s'élèvent à 13,5 ME au 1er semestre 2023.

Tendance de marché

Même si la tendance a ralenti, l'inflation en Europe est restée forte ce qui a pesé sur la consommation des ménages au premier semestre 2023, notamment sur les produits alimentaires avec pour conséquence pour le Groupe une baisse des volumes sur l'ensemble de ses activités. Les prix élevés de l'énergie, qui avaient largement contribué à générer de l'inflation en 2022 ont également baissé au premier semestre, sans cependant revenir aux niveaux historiques des dernières années.

La forte baisse du coût du fret maritime a conduit à favoriser l'entrée de produits asiatiques sur le marché européen, ceux-ci bénéficiant à la fois de prix des matières premières plus avantageux et de coût de production très faibles. Face à cette concurrence, le Groupe a continué à s'appuyer sur son savoir-faire unique, sa largeur de gamme incomparable mais surtout sur ses unités de production exclusivement européennes répondant aux enjeux environnementaux et aux critères les plus rigoureux en matière de sécurité alimentaire et de recyclabilité.