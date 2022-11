Groupe Guillin acquiert la société irlandaise Celtic Sales Ltd

(Boursier.com) — Leader Européen en solutions d'emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe Guillin a acquis ce jour 100% des titres de la société Celtic Sales Company Ltd, basée à Dublin.

Celtic Sales est une société spécialisée dans la distribution d'emballages alimentaires en plastique, carton, pulpe, bois ... sur le marché irlandais à destination principalement des acteurs des métiers de bouche et des producteurs et conditionneurs de fruits et légumes. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 10 ME.

"En tant que partenaire historique, c'est tout naturellement que Celtic Sales rejoint notre Groupe avec pour objectif stratégique d'accélérer notre développement sur ce marché à forts potentiels de croissance, déclare Sophie Guillin, Directrice Générale du Groupe Guillin. Cette acquisition nous permet de nous implanter de manière déterminante en Irlande et de disposer d'une structure reconnue en mesure de porter nos ambitions."

"L'équipe de Celtic Sales s'associe pleinement au projet de développement de l'entreprise qui marque pour nous tous le début d'une nouvelle étape. Nous rejoignons un groupe dynamique, innovant et performant que nous connaissons depuis de nombreuses années et avec qui nous partageons à la fois les valeurs mais également l'objectif prioritaire de satisfaction de nos clients notamment au travers d'un service irréprochable et d'une offre globale. Ce rapprochement est une évolution passionnante pour l'entreprise et ses salariés" indique Paddy Byrne, Dirigeant de Celtic Sales.