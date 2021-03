Groupe Gorgé : une marge de manoeuvre élargie

(Boursier.com) — Groupe Gorgé redonne 1,3% ce jeudi à 16,40 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a finalisé la réorganisation d'une grande partie de son financement en souscrivant son 1er crédit syndiqué corporate à impact, d'un montant total de 145 millions d'euros, auprès des partenaires bancaires du groupe ainsi que d'investisseurs en dette long terme. Il est composé d'une partie confirmée de 120 ME avec une maturité de 5 années en moyenne et d'une partie non confirmée de 25 ME dédiée à la croissance externe.

Ces financements additionnels permettront au groupe de saisir de nouvelles opportunités pour se renforcer dans ses métiers actuels. Aucune autre diversification n'est prévue à ce jour.

Cette opération fait suite à la fusion-absorption de ECA par Groupe Gorge et concrétise l'accélération de la stratégie ESG du Groupe depuis 2018, récompensée en 2020 par une amélioration de +13 points au rating Gaïa.

La partie confirmée de 120 ME se décompose en 3 tranches : une tranche amortissable sur 5 ans de 42,5 ME, une tranche in fine de 42,5 ME se décomposant en 24,5 ME à 6 ans et 18 ME à 7 ans auprès d'investisseurs privés et une tranche Revolving Credit Facility de 35 ME. La mise en place de ce crédit permet le refinancement de 46 ME de dettes existantes au 31 décembre 2020 (y compris 9 millions de Prêts Garantis par l'Etat remboursés par anticipation), le refinancement de l'offre publique d'achat simplifiée sur ECA réalisée en 2020 et la consolidation et le renouvellement sur 5 ans des lignes de RCF.

Avec ce financement corporate, Groupe Gorgé renforce son bilan dans des conditions extrêmement compétitives, diversifie ses sources de financement et rallonge la maturité de sa dette. Cette opération témoigne de la très bonne santé financière de la société et du soutien de ses partenaires bancaires. Le niveau de dette nette de Groupe Gorgé (30,6 ME au 31 décembre 2020) et le ratio d'endettement (0,2 fois les capitaux propres comptables au 31 décembre 2020) laissent au groupe une grande marge de manoeuvre pour le financement de sa stratégie.

Rappelons qu'au cours des derniers mois, Groupe Gorgé a notamment simplifié sa structure suite à la fusion avec ECA, engrangé des succès commerciaux majeurs, et mis en place une ossature financière solide.

"Cette annonce confirme selon nous les ambitions du groupe post-réorganisation capitalistique et donne d'amples marges de manoeuvre au plan financier" souligne Portzamparc qui vise un cours de 19 euros en restant à l'achat sur le dossier.