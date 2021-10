Groupe Gorgé : un analyste s'ajuste après les comptes

(Boursier.com) — Groupe Gorgé progresse de plus de 1% à 15,70 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 59 ME au 3ème trimestre 2021, en croissance de +8% et +6% à périmètre comparable... Cette progression est le résultat combiné de : La hausse des revenus générés par la robotique, qui avaient déjà atteint un niveau record en 2020 ; La bonne tenue de l'Impression 3D, qui confirme la trajectoire enclenchée au 1er semestre et intègre désormais la société Créabis ; La stabilité des revenus du pôle Ingénierie & Système de Protection, qui avait réalisé un bon 3ème trimestre 2020 (+5% de croissance organique l'an passé).

Le carnet de commandes reste à un niveau élevé de 589 ME, soit environ 2,5 fois les revenus annuels, permettant à Groupe Gorgé de conserver une très bonne visibilité sur ses revenus futurs.

Fort de la bonne performance de ces 9 premiers mois et de la bonne tenue de ses marchés, Groupe Gorgé confirme sa guidance 2021 avec un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 15% à périmètre comparable soit plus de 265 ME (y compris Prodways Group). Le niveau de profitabilité devrait se maintenir au niveau du 1er semestre 2021.

"Nous ajustons à la baisse notre scénario, trop optimiste sur la robotique, et visons désormais un chiffre d'affaires 2021

de 268 ME +16%" explique Portzamparc qui ajuste son objectif de cours de 19,5 à 19 euros en restant acheteur du dossier.