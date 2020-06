Groupe Gorgé : toutes les résolutions ont été adoptées

Groupe Gorgé : toutes les résolutions ont été adoptées









(Boursier.com) — Dans le contexte du Covid-19 de confinement général des personnes en France, l'Assemblée générale du Groupe Gorgé du 8 juin s'est tenue, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Groupe Gorgé rappelle que les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées conformément à la réglementation applicable et que l'intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été mise à disposition et reste disponible sur son site, "section Finance, rubrique Assemblées Générales". Aucune question écrite n'a été reçue en amont de l'Assemblée générale.

Cette assemblée a été présidée par M. Raphaël Gorgé (Président-Directeur général). Mme Hélène de Cointet (Directrice Générale Déléguée de Groupe Gorgé), et Mme Céline Leroy (Directrice juridique de Groupe Gorgé), ont été désignées comme scrutatrices.

Les actionnaires ont pu exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote. Au regard des votes à distance et des pouvoirs donnés, le bureau a constaté que les 27 actionnaires qui ont participé au vote possédaient 9.851.699 actions (représentant 72,98% des actions ayant le droit de vote). L'assemblée, valablement constituée, a adopté toutes les résolutions qui étaient proposée.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la société, "section Finance, rubrique Assemblées Générales".