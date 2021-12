Groupe Gorgé : StedY annonce le lancement de la nouvelle version de son interface de matching talents/missions

(Boursier.com) — StedY , cabinet de conseil en technologies et services numériques "next generation", qui repense l'exercice de ce métier pour délivrer plus de valeur, de transparence et d'engagement à ses consultants ingénieurs comme à ses clients entreprises, annonce la mise en ligne le lundi 6 décembre de la nouvelle version de son interface de matching consultants/missions.

La jeune filiale de Groupe Gorgé, un groupe indépendant présent depuis 30 ans dans les industries de haute technologie, et dont l'approche innovante du métier de conseil en technologies et services numérique a déjà séduit 4.000 ingénieurs consultants en quête de plus de transparence, d'autonomie et d'une rémunération plus juste, annonce le lancement de la nouvelle version de son interface de matching talents/missions.

Développée en interne, l'interface repose sur une Intelligence Artificielle propriétaire, Ted, qui analyse les domaines d'intérêt, les savoir-faire et les savoir-être de chaque consultant ingénieur inscrit sur StedY pour accélérer et fiabiliser le 'best match talent/mission' : l'identification des talents de la technologie et du numérique justifiant du meilleur potentiel de réussite sur chaque mission.

Alors que la pénurie de talents du numérique s'amplifie au point de toucher des profils jusqu'alors épargnés, la nouvelle interface de StedY et l'IA qui la propulse, développés à 100% à Marseille, offrent une réponse pertinente aux attentes exprimées par les talents comme par les clients du conseil externalisé : mieux appréhender leurs intérêts respectifs à se rapprocher pour construire des collaborations fructueuses et durables.

Lionel Reversat, Président de StedY, commente cette nouvelle étape majeure franchie par la jeune structure qu'il préside : "Sur un marché de plus en plus tendu, faciliter la rencontre entre l'offre et la demande de compétences techniques pointues nécessite d'innover. La nouvelle interface développée par StedY offre une expérience utilisateur unique aux acteurs de l'innovation pour qu'ils puissent tirer toute la valeur ajoutée qu'ils attendent de la société de conseil avec laquelle ils travaillent".