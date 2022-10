Groupe Gorgé soigne sa crédibilité

(Boursier.com) — Le titre Groupe Gorgé monte de plus de 2% ce mercredi à 17,25 euros. Leader mondial dans la robotique de défense et dans la lutte contre les mines sous-marines, le nouveau groupe ECA-iXblue s'est associé à UGL, filiale du groupe CIMIC, pour assurer et consolider la permanence de ses opérations en Australie. UGL est l'une des entreprises australiennes d'ingénierie multidisciplinaire les plus importantes du pays.

Ce partenariat, qui contribuera de manière significative à la souveraineté de l'Australie en matière de défense, permettra de créer un hub australien pour les technologies de pointe du nouveau groupe ECA-iXblue en Guerre des Mines (MCM), en Maîtrise des Fonds Marins (MFM) et en technologies liées aux systèmes robotiques autonomes. Il constitue un atout pour répondre à l'appel d'offre de la marine australienne portant sur le remplacement de ses chasseurs de mines et de ses navires hydrographiques actuels par des moyens robotisés de lutte contre les mines sous-marines et d'hydrographie/océanographie grands fonds.

UGL est l'un des intégrateurs de systèmes les plus importants d'Australie, avec plus de 7.000 employés et des opérations dans tout le pays. La société est un partenaire de long terme de la défense australienne. Elle est par ailleurs en charge de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance de certaines des plus grandes infrastructures australiennes dans les domaines ferroviaire, routier, télécommunications et de l'Oil & Gas.

Partenariats de pointe

La collaboration avec UGL aura pour effet immédiat de dimensionner de manière significative et d'enrichir une organisation innovante mise en place par le groupe en vue d'optimiser ses opérations ainsi que de favoriser sa croissance à long terme en Australie.

Le nouveau groupe ECA-iXblue a également établi des partenariats avec les PME australiennes Acacia Systems, Solutions from Silicon (SfS) et Total Marine Technologies (TMT) pour enrichir localement ses solutions MCM/MFM au travers de l'apport de technologies locales et faciliter ainsi un transfert de savoir-faire au sein de l'industrie de défense australienne. "Groupe Gorgé, dont la proposition technologique en matière de guerre des mines a démontré toute sa pertinence, soigne la crédibilité de son dossier en vue de l'appel d'offres australien, dont le dénouement est toujours attendu pour la première partie de l'année 2023" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 25 euros.