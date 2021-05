Groupe Gorgé s'associe à Total Marine Technology pour l'appel d'offre de la marine australienne

(Boursier.com) — Groupe Gorgé, à travers sa marque ECA Group, et la société australienne Total Marine Technology indiquent avoir signé un protocole d'accord dans le but d'allier leurs savoir-faire respectifs dans le domaine des systèmes navals robotisés afin de s'associer pour le Programme SEA 1905 Phase 1 Tranche 1 de la Royal Australian Navy (RAN), la marine australienne, pour leurs futures capacités de lutte contre les mines et la surveillance maritime. Ce programme porte sur le renouvellement des moyens de chasse de mines avec des solutions robotisées.

Des discussions sont déjà en cours entre les deux sociétés, et d'autres possibles partenaires australiens, pour développer davantage leur offre. Les systèmes de Groupe Gorgé soutiennent déjà plus de 30 marines dont la marine australienne.

Le programme australien de lutte contre les mines et de surveillance maritime SEA 1905 a été annoncé en avril 2019 pour remplacer les quatre derniers chasseurs de mine " Huon-class Minehunter Coastal (MHC) ". En janvier 2021, la ministre de la Défense d'Australie a également annoncé que les nouveaux navires seraient basés sur le patrouilleur hauturier (OPV) de la classe ARAFURA. Les navires déploieront des systèmes robotisés modulables leur offrant des capacités de lutte anti-mine et de surveillance maritime. L'appel d'offres SEA 1905 Phase 1 - Tranche 1 est attendu pour le quatrième trimestre 2021.

Selon l'amiral Michael Noonan pour Australiandefence.com.au cité dans le communiqué de presse de Groupe Gorgé, le calendrier du programme de la phase 1 du SEA 1905 est en bonne voie : " La première approbation gouvernementale a eu lieu, la seconde est prévue au troisième ou quatrième trimestre 2022, l'introduction de la capacité en 2023/2024 et l'IOC (capacité opérationnelle initiale) à la fin de 2024 ".