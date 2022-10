Groupe Gorgé : retour de manivelle

(Boursier.com) — Groupe Gorgé recule de 3% sous les 20 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé au 3e trimestre une croissance de +21,6% de son chiffre d'affaires à 28,2 millions d'euros (23,2 ME au 3e trimestre 2021), en accélération après une progression de +7% au 1er semestre. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'établit à 91,1 ME, en croissance de +11,2% par rapport aux 3 premiers trimestres 2021 (81,9 ME).

Les prises de commandes du 3e trimestre sont également bien orientées dans l'ensemble des domaines d'activités, portant le total des 9 premiers mois de l'année à 77 ME (+77%).

Le carnet de commandes reste à un niveau élevé de 475 ME, soit plus de 3 ans de chiffre d'affaires. Ce montant important n'inclut pas les commandes additionnelles à venir sur les systèmes qui seront livrés dans les prochaines années (contrats de maintenance, achats de consommables, pièces de rechange, options supplémentaires, etc.).

"Peu de surprise sur cette publication, la consolidation des résultats d'iXblue interviendra au Q4" commente sobrement Portzamparc. "Après mise à jour de nos comparables et des paramètres de marché, nous portons notre TP de 25 à 25,9 euros et maintenons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.