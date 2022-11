Groupe Gorgé renforce sa gouvernance

(Boursier.com) — Les résultats de la campagne 2022 Gaïa Rating ont été dévoilés en octobre 2022. Dans le cadre de sa campagne d'évaluation, l'agence de notation extra-financière EthiFinance a passé en revue les performances en matière d'investissement responsable de 384 PME et ETI cotées, selon des critères exigeants et quantitatifs.

Grâce au développement et à l'implémentation de sa politique ESG, le Groupe Gorgé a amélioré son score de 8 points cette année, atteignant 66/100, et se classe ainsi 19ème de sa catégorie. Grâce à cette progression, Groupe Gorgé est récompensé par une médaille d'argent pour sa performance extra-financière 2021.

Il s'agit de la cinquième année consécutive d'amélioration de la notation, qui progresse cette année encore grâce à des progrès sur les 4 piliers de l'évaluation Gaïa : Environnement, Social, Gouvernance et Parties prenantes externes.

Groupe Gorgé entend poursuivre cette trajectoire d'amélioration continue de sa performance extra-financière. Une prochaine étape en décembre devrait d'ailleurs permettre de renforcer la gouvernance du groupe.

Nominations de deux nouveaux administrateurs indépendants

Groupe Gorgé a convoqué lundi l'Assemblée Générale Mixte qui se réunira le 8 décembre prochain afin de se prononcer sur l'opération de simplification de ses activités et l'adoption d'une nouvelle identité, Exail Technologies. Les documents relatifs à cette Assemblée Générale sont disponibles sur le site web de la société (www.groupe-gorge.com/assemblees-generales). Ils comprennent notamment le rapport de l'expert indépendant attestant de la juste valorisation du pôle Ingénierie & Systèmes de protection et de l'équité des conditions de l'opération pour l'ensemble des actionnaires de Groupe Gorgé.

Lors de cette Assemblée Générale, Groupe Gorgé proposera également la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Julie Avrane et Pierre Verzat. Leur expertise dans des secteurs industriels de pointe, y compris dans le secteur de la défense, renforceront le Conseil d'Administration dans ses travaux sur les activités du groupe. Ils apporteront en outre leur expérience des problématiques de stratégie, de croissance, de fusion-acquisition, d'intégration post-fusion ainsi que de plans de transformation au sein de secteurs industriels technologiques. Ces compétences sont particulièrement pertinentes dans le contexte actuel de structuration du nouveau champion industriel de pointe, Exail, formé par le rapprochement entre les sociétés ECA Group et iXblue.

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration sera ainsi composé de 9 membres avec 63% d'indépendants et 50% de femmes.