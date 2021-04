Groupe Gorgé : publication appréciée

(Boursier.com) — Groupe Gorgé grimpe de 2,2% à 16,12 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé une performance solide au 1er trimestre 2021, enregistrant un chiffre d'affaires de 64 ME, en croissance dans les 3 pôles d'activités à périmètre comparable.

Outre la forte croissance des revenus, la dynamique commerciale s'est poursuivie ce trimestre. Le carnet de commandes à exécuter sur les prochaines années s'établit ainsi à 612 ME à fin mars, en croissance de 4% par rapport à l'année précédente. Cette performance conforte Groupe Gorgé dans son positionnement et ses ambitions de développement. Les activités de haute technologie dans lesquelles le groupe s'est renforcé ces dernières années constituent des moteurs de croissance des revenus, à l'instar de la robotique, de l'impression 3D et du conseil en ingénierie et technologies. Sur chacune de ses activités, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés.

Le très bon premier trimestre 2021 confirme ainsi la pertinence des orientations stratégiques et la trajectoire de croissance des revenus à court et moyen terme. Au deuxième trimestre, la progression du chiffre d'affaires devrait rester soutenue... "Cette publication est en ligne avec notre scénario 2021 de chiffre d'affaires de 277 ME" commente Portzamparc qui maintient un objectif de cours à 19 euros et reste acheteur sur le dossier.