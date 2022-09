Groupe Gorgé : naissance d'un champion

(Boursier.com) — Groupe Gorgé monte de 1,5% à 16,20 euros ce vendredi alors que le groupe a finalisé l'acquisition de iXblue et lance le rapprochement de ses équipes avec celles d'ECA Group.

Groupe Gorgé acte aujourd'hui un tournant majeur dans son histoire avec la finalisation de l'acquisition de la société iXblue. Le rapprochement de cette dernière avec ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, permet de créer un champion sur des technologies de pointe afin de proposer les solutions les plus performantes à ses partenaires civils et de défense.

La préparation du travail en commun entre les équipes des deux sociétés, engagée depuis la signature de l'accord d'acquisition en mars, permettra de mettre en oeuvre rapidement les différentes étapes de rapprochement. Les cultures d'entreprise similaires centrées sur l'innovation et l'entreprenariat, ainsi que la proximité géographique des sites français, faciliteront l'intégration. L'engagement des managers actuels des deux sociétés dans le projet de rapprochement contribuera également à la bonne tenue des opérations... "Cette annonce, attendue et dont l'issue ne faisait aucun doute, marque la naissance d'un champion industriel français de la défense" commente Portzamparc qui vise un cours de 25 euros sur le dossier en restant à l'achat.