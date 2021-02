Groupe Gorgé : marque une pause

Groupe Gorgé : marque une pause









(Boursier.com) — Groupe Gorgé reperd 1,3% à 16,64 euros ce mardi. A travers sa filiale ECA Group, le groupe a été sélectionné par l'Etat comme lauréat de l'appel à projet "soutien aux investissements de la filière aéronautique". Le groupe obtient ainsi une subvention de 3,4 millions d'euros pour sa division aérospatiale. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme France Relance de 100 milliards d'euros annoncé par le gouvernement français.

Le projet 'New world' auquel seront dédié ces fonds, d'un montant total de 8,2 ME à horizon 2024, vise la mise en oeuvre d'une nouvelle gamme de balises de détresse pour les aéronefs, de nouveaux EGSE (Electrical Ground Support Equipement) orientés multi-marchés et plus connectés, ainsi que le développement et l'adaptation de l'offre de services associés, tels que la location là où la vente est le schéma traditionnel, le service après-vente, la formation ou encore la maintenance.

Les retombées sociales du projet représentent 75 emplois directs, sauvegardés ou créés.

Cette subvention sera reconnue dans les comptes au rythme de la constatation en charges du programme, entre janvier 2021 et janvier 2024.



Les efforts de Recherche et Développement d'ECA Group permettront à sa division aérospatiale de conforter sa position de leader mondial sur le marché des balises de détresse, de pénétrer significativement le marché aéronautique de la communication sans fil embarquée et ainsi de se préparer pour bénéficier pleinement de la reprise du secteur à venir... "Le groupe poursuit le redressement de sa division aérospatiale et diversifie son offre (communication sans fil embarquée, véhicules autonomes guidés) afin d'anticiper le rebond du secteur dans les années à venir" commente Portzmaprc qui reste à "conserver" sur le dossier.