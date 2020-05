Groupe Gorgé : les dirigeants revoient leur rémunération à la baisse

(Boursier.com) — Dans le contexte actuel lié à la pandémie de COVID-19, et en manifestation de solidarité avec les collaborateurs du Groupe Gorgé qui subissent les mesures d'activité partielle mises en oeuvre pour assurer la protection des salariés et permettre une reprise rapide de l'activité dès que les conditions sanitaires l'autoriseront, les mandataires sociaux du Groupe ont pris l'initiative de revoir à la baisse leur rémunération.

La majorité des mandataires sociaux du Groupe ont ainsi décidé de baisser leur rémunération de 15%, afin d'aligner leur rémunération à celle de leurs salariés les plus touchés pendant la période d'activité partielle significative.

En complément, Raphaël Gorgé, Président-Directeur général de Groupe Gorgé et Guénaël Guillerme, Directeur général d'ECA Group, ont décidé de diminuer de 50% leur rémunération pendant la durée du confinement. Les économies réalisées seront reversées à des associations d'entraide familiale des armées française et belge, clients du Groupe et acteurs clés de la bonne marche de la société civile pendant cette période...