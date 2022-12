Groupe Gorgé : Les actionnaires approuvent la simplification et la transformation du groupe en Exail Technologies

(Boursier.com) — Groupe Gorgé annonce l'approbation de l'ensemble des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue ce jour à Paris. Les actionnaires du groupe ont voté à 99,99% en faveur de la cession des activités de la division Ingénierie & Systèmes de Protection, pour une valeur de fonds propres de 27,4 ME, à Pelican Venture, société détenue par la famille Gorgé1. Cette opération est l'ultime étape de la simplification des activités du groupe entamée en 2018.

Les termes précis de l'opération ont été communiqués le 24 octobre 2022 dans un communiqué de presse dédié et ont fait l'objet d'un rapport d'expertise indépendant établi par Crowe HAF (Olivier Grivillers).

L'utilisation du produit de la cession sera étudiée par le Conseil d'administration après la fin du processus de cession, qui devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2023. Il n'est pas prévu d'investir cette trésorerie dans de nouveaux métiers.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires ont également approuvé la nouvelle dénomination du groupe, qui devient désormais Exail Technologies en reprenant le nom de sa principale filiale... Exail Technologies pourra ainsi aborder l'année 2023 avec une lisibilité accrue et une structure simplifiée. La focalisation du groupe sur les activités d'Exail, plus rentables, bénéficiant d'une bonne visibilité et positionnées sur des marchés bien orientés, devrait améliorer significativement les performances économiques et les ratios de rentabilité du groupe.

Suite à ce changement de nom, le symbole boursier de la société devient EXA.

Deux nouveaux administrateurs indépendants, Julie Avrane et Pierre Verzat, ont également été nommés lors de cette Assemblée Générale afin de renforcer la gouvernance et d'accompagner la transformation du groupe. Leur expérience des problématiques de stratégie, de croissance et d'intégration post-acquisition au sein de secteurs industriels de haute technologie est particulièrement pertinente dans le contexte actuel du rapprochement entre ECA Group et iXblue.