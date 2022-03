Groupe Gorgé  : le rapprochement ECA Group-iXblue prend forme

(Boursier.com) — Le 10 mars au soir, Groupe Gorgé est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue pour acquérir 100% du capital de la société.

"Ce projet stratégique majeur marque un tournant dans l'histoire de Groupe Gorgé", se félicite le Français, et permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes.

Ce rapprochement valorise le nouvel ensemble ECA Group-iXblue près de 800 ME.

Les technologies d'iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d'environnements sévères, du fond des océans jusqu'aux confins de l'espace. La société est basée en France et a connu un fort succès depuis sa création en 2000, notamment à l'international. Elle compte désormais près de 750 collaborateurs et des ventes dans plus de 60 pays.

iXblue a réalisé environ 138 MEUR de chiffre d'affaires et plus de 27 MEUR d'EBITDA en 2021. L'acquisition de iXblue, pour une valeur d'entreprise de 410 MEUR, serait réalisée par une holding (NEWCO) à laquelle seraient apportés et/ou cédés 100% des titres ECA Group. A cette occasion, une remontée de trésorerie d'environ 65 MEUR permettrait le désendettement de Groupe Gorgé, qui disposerait à l'issue de l'opération d'une trésorerie nette positive, à l'exception de la dette portée par NEWCO.

Cette opération valorise ainsi le nouvel ensemble ECA Group-iXblue près de 800 MEUR. NEWCO financera l'acquisition d'iXblue par un crédit syndiqué de 185 MEUR, pour moitié amortissable sur 6 ans et pour moitié in fine sur 7 ans ; par un financement in fine apporté par le fonds d'investissement ICG (Intermediate Capital Group ; www.icgam.com) ; et via plusieurs dizaines de millions d'euros apportés par Hervé Arditty, actionnaire fondateur de iXblue, ainsi que les managers et salariés.

La charge de remboursement de ce financement est ainsi progressive et limitée au regard de la rentabilité attendue du nouvel ensemble. Cette acquisition ne nécessitera aucune augmentation de capital au niveau de Groupe Gorgé et n'entrainera donc aucune dilution des actionnaires.

Ce financement est complété par une ligne de crédit renouvelable confirmée de 50 MEUR et une ligne de croissance externe non confirmée de 50 MEUR.

Le capital de NEWCO serait détenu majoritairement par Groupe Gorgé. Associé au fondateur de iXblue et au management, Groupe Gorgé contrôlerait plus des deux tiers du capital et plus de 80% des droits de vote.

En combinant les croissances soutenues attendues pour les deux entreprises ainsi que les synergies, qui pourraient représenter plusieurs dizaines de millions d'euros d'EBITDA à horizon 2025, l'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 MEUR et une marge d'EBITDA d'environ 25% à horizon 2025-2026.