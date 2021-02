Groupe Gorgé : Le chiffre d'affaires s'établit à 233 ME, en recul de 13%

Crédit photo © Groupe Gorgé

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du Groupe Gorgé, l'année 2020 aura été marquée par un impact fort mais momentané de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires s'établit à 233 ME, en recul de 13% à périmètre comparable par rapport à l'année 2019.

Le pôle Impression 3D, toujours impacté par le contexte macro-économique et les contraintes sanitaires, voit son chiffre d'affaires se redresser par rapport au trimestre précédent (+32%), plus significativement dans la division Products que dans la division Systems, dont les ventes ne se sont redressées qu'en fin d'année.

Le pôle Ingénierie et Systèmes de Protection réalise son meilleur trimestre de l'année à 22 ME, en recul de 9% à périmètre comparable (-18% à périmètre courant suite à la cession de la société VAN DAM en juillet 2020). Sur l'année entière et à périmètre comparable, le recul du chiffre d'affaires n'est que de 4%.

Le pôle Drones et Systèmes a connu une activité contrastée avec un fort recul de l'activité aéronautique et une forte progression de l'activité drones. Au total, le chiffre d'affaires est en recul de 2,5%, retrouvant quasiment le niveau d'un dernier trimestre 2019 particulièrement soutenu.

Perspectives

Dans l'ensemble des 3 pôles, les carnets de commandes sont en progression par rapport à l'année dernière (+3% sur l'ensemble du groupe), signe d'une bonne dynamique commerciale. Les importantes commandes annoncées récemment en sont des illustrations saillantes, avec notamment :

Dans le pôle Drones et Systèmes, en complément du contrat majeur signé en 2019 avec les marines belge et néerlandaise, d'un montant de 450 ME sur 10 ans, le Groupe a signé cette année 90 ME de prise de commandes de robotique, dont 3 contrats majeurs de plus de 20 ME. Le carnet de commandes progresse de 3% par rapport à l'exercice précédent.

Dans le pôle Ingénierie et Systèmes de Protection, le Groupe s'est notamment vu confier un contrat de près de 7 MEUR sur deux ans pour l'étude et la réalisation d'un système de protection incendie sur le plus important site équipé de sprinklers d'Europe. Par ailleurs, un important contrat a été remporté dans le domaine nucléaire, dans le cadre d'un projet en Asie Occidentale. Le carnet de commandes progresse de 2% par rapport à l'exercice précédent.

Dans le pôle Impression 3D, de nouveaux contrats portant sur la vente de résines liquides dans le domaine médical ont été signés auprès d'un acteur mondial de premier plan et deux spécialistes européens du dentaire, qui devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées.

L'ensemble des marchés de Groupe Gorgé sont bien orientés et l'exécution du carnet de commandes prévue sur 2021 donne une bonne visibilité sur l'exercice en cours. Par conséquent, hors nouvelle dégradation du contexte sanitaire, le Groupe se donne un objectif de croissance très soutenue du chiffre d'affaires en 2021, proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 ME.

Prochain rendez-vous financier : publication des résultats annuels 2020 le 16 mars 2021 après bourse.