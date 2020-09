Groupe Gorgé lance StedY.io

Crédit photo © Groupe Gorgé

(Boursier.com) — Groupe Gorgé lance StedY.io et "repense le métier de conseil en ingénierie et technologies", se félicite le groupe. Pour accompagner les acteurs de l'industrie dans les challenges qu'ils doivent relever, Groupe Gorgé lance StedY.io, une offre de service digitale nouvelle génération qui repense le métier de conseil en ingénierie et technologies avec une vision plus émancipatrice : l'EMPOWEERING. L'objectif : "redonner du pouvoir aux entreprises et aux consultants en injectant plus de transparence, d'efficacité et d'engagement dans la relation de confiance qui les lie". L'Intelligence Artificielle et le Machine Learning sont au coeur de cette solution qui permet de générer un matching ingénieurs/missions rapide et sur-mesure.

Présent depuis 30 ans dans les industries de haute technologie, Groupe Gorgé emploie près de 1.000 ingénieurs et propose des prestations d'ingénierie à travers sa filiale SERES Technologies. Situé aux avant-postes, le groupe a pu détecter l'émergence de deux tendances majeures dans son secteur, le changement d'aspirations professionnelles des jeunes générations d'ingénieurs, et la difficulté des cabinets de conseil en ingénierie généralistes à répondre à ces aspirations et l'opacité persistante qui caractérise la relation avec leurs clients.

Groupe Gorgé propose une nouvelle approche de ce métier pour répondre à la fois aux besoins de performance des entreprises et aux nouveaux leviers d'engagement des consultants ingénieurs. L'empoweering, l'empowerment dans l'engineering, c'est la capacité de libérer ce secteur des freins qui entravent son bon fonctionnement. Avec l'empoweering, Groupe Gorgé redonne aux consultants et aux entreprises, les moyens de mieux collaborer, dans la confiance et la durée. Le talent peut 'reprendre la main' sur le choix des missions et libérer son plein potentiel d'engagement envers l'entreprise, tandis que cette dernière peut bénéficier de toute la transparence nécessaire pour mieux faire collaborer les équipes internes et les ressources externes.

StedY a conçu son offre de services pour répondre précisément à ces enjeux. Propulsée par des technologies d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning et couplée à l'expertise RH de ses équipes, l'interface digitale StedY.io crée les conditions d'une collaboration plus performante et durable. Le consultant salarié peut optimiser sa rémunération grâce à un taux de marge inférieur aux standards du marché et peut désormais converger vers une évolution de carrière...