Groupe Gorgé : la rentabilité devrait nettement s'améliorer en 2021

Groupe Gorgé : la rentabilité devrait nettement s'améliorer en 2021









(Boursier.com) — Après un 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire, la dynamique de redressement est visible au 2e semestre chez Groupe Gorgé. Malgré une baisse du chiffre d'affaires de -8% à périmètre comparable, la marge d'EBITDA est en progression de +1,3 pts, à près de 14%, grâce aux efforts de transformation opérationnelle entamés en 2020 et qui se poursuivront en 2021. Ces actions ont permis d'optimiser la structure de coûts et de limiter la baisse de l'EBITDA à -0,4 ME (-1% à périmètre comparable).

Cette bonne performance conduit à un résultat d'exploitation en hausse de +5,5% à périmètre comparable. Le résultat opérationnel s'établit à 5,2 ME, en hausse de +0,3 ME au 2e semestre. Au final, le résultat net part du groupe est de +4,2 ME sur le 2e semestre et de -5,8 ME sur l'année 2020.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont de 38 ME en 2020, en hausse de +7 ME par rapport à 2019. Le besoin en fonds de roulement s'améliore de 26 ME bénéficiant du recul de l'activité.

A fin décembre 2020, Groupe Gorgé dispose de 81 ME de trésorerie disponible (+22 ME depuis fin 2019) et la dette financière nette7 ressort à 31 ME (+22 ME, après +32 ME de rachat de titres). En conséquence, le groupe affiche un ratio d'endettement sain de 24%.

Groupe Gorgé proposera à l'Assemblée générale du 18 juin la distribution d'un dividende de 0,32 euro par action en numéraire, stable par rapport à l'an passé. La date de détachement du coupon interviendra le 23 juin et le paiement le 25 juin.

Groupe Gorgé a significativement amélioré sa note au rating Gaïa, de +13 pts en 2020 pour atteindre 66/100, grâce à une forte progression sur 9 des 18 critères de la notation. Fin 2020, Groupe Gorgé a d'ailleurs renforcé sa gouvernance ESG à travers l'implication croissante du Conseil d'administration.

En outre, le Conseil d'administration de Gorgé proposera la nomination d'Hervé Guillou au poste d'administrateur de Groupe Gorgé lors de la prochaine Assemblée générale. Cette proposition fait suite à sa nomination comme Président du Conseil d'administration de Groupe ECA début 2021. Hervé Guillou apportera au groupe sa riche expérience de l'industrie de la défense et du naval et sa connaissance de l'aérospatial. Son arrivée confirme le changement de dimension du groupe et conforte ses ambitions pour le futur.

Guidance 2021

L'ensemble des marchés de Groupe Gorgé est bien orienté et l'exécution du carnet de commandes prévue sur 2021 donne une bonne visibilité sur l'exercice en cours. Par conséquent, hors nouvelle dégradation du contexte sanitaire, le Groupe se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021, proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 ME.

Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise devrait connaître une forte amélioration, et ce dès le 1er semestre 2021.