Groupe Gorgé : la part du gâteau...

(Boursier.com) — Groupe Gorgé remonte de 4% à 20,40 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé son projet de céder son pôle Ingénierie & Systèmes de Protection à son actionnaire principal, la famille Gorgé, pour une valeur des titres de 27 ME, impliquant une valeur d'entreprise de 47 ME. Le groupe accroitrait ainsi sa lisibilité et serait focalisé sur la robotique et les systèmes critiques de haute technologie, notamment dans le domaine naval et maritime.

A cette occasion, Groupe Gorgé serait renommé "Exail Technologies", afin de refléter l'achèvement de sa transformation. Ce projet de cession a fait l'objet d'un rapport sur la valeur du pôle et sur l'équité du prix de cession par un expert indépendant et sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le 8 décembre 2022.

Par ailleurs, d'après le communiqué de presse de la DGA et un article paru dans 'Les Echos', la France a choisi le même système de bateaux chasseurs de mines que celui des flottes belge et néerlandaise... "Nous comprenons que si la décision de la marine française semble arrêtée sur le design des bâtiments, ce n'est pas encore le cas concernant le choix des équipementiers (qu'il s'agisse de la fourniture des bateaux ou des systèmes de drones)" commente Portzamparc. "En effet, si l'appel d'offres de la marine belgo-néerlandaise portait à la fois sur les bateaux et sur les drones associés, ce n'est pas le cas de la marine française qui souhaite procéder en deux temps. Le choix final du systémier pour les toolbox de drones ne sera donc pas connu avant 2024".

"Pour autant, ce choix est selon nous une bonne nouvelle pour exail, les systèmes de drones du groupe étant parfaitement adaptés au design retenu des bateaux, ce qui permet une intégration facilitée et à moindre coût" poursuit l'analyste. "Par ailleurs, la marine française pourra profiter des premiers retours d'expérience de ses homologues belge et néerlandais, les systèmes de drones étant rentrés en production. Enfin, la solution d'exail apparaît particulièrement compétitive au regard des offres concurrentes." (...) "S'il est difficile à ce stade d'évaluer la part du gâteau pouvant potentiellement revenir à exail tant les variables sont nombreuses, le groupe semble cependant de mieux en mieux positionné pour capter une partie importante d'un contrat potentiel d'au moins 100 ME" commente Portzamparc qui vise un cours de 25 euros sur le dossier Groupe Gorgé.