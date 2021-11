Groupe Gorgé intègre le classement Gaïa 2021

(Boursier.com) — Les résultats de la campagne 2021 Gaïa Rating ont été dévoilés fin octobre 2021 au palais Brongniart à Paris. Dans le cadre de sa campagne d'évaluation 2021, l'agence de notation extra-financière EthiFinance a passé en revue les performances en matière d'investissement responsable de 230 PME et ETI cotées à la bourse de Paris, selon des critères exigeants et quantitatifs (taille, chiffre d'affaires, capitalisation et liquidité).

Groupe Gorgé intègre pour la première fois le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps, qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises les plus vertueuses, en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance. La société fait partie des 9 nouveaux entrants dans l'indice.

Raphaël Gorgé, Président Directeur-Général de Groupe Gorgé commente : "Je suis très fier de la présence du Groupe Gorgé dans ce classement qui distingue les actions déployées par le Groupe sur le plan extra-financier. Les résultats obtenus témoignent de l'engagement continu de tous nos collaborateurs à innover pour améliorer l'empreinte environnementale de nos activités et à développer des relations durables avec l'ensemble de nos parties prenantes, actionnaires et partenaires."

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement. En intégrant l'indice Gaïa, Groupe Gorgé renforce sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.