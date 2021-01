Groupe Gorgé : Hervé Guillou est nommé Président du Conseil d'administration d'ECA

Groupe Gorgé : Hervé Guillou est nommé Président du Conseil d'administration d'ECA









Crédit photo © ECA

(Boursier.com) — Groupe Gorgé annonce la nomination d'Hervé Guillou au poste de Président du Conseil d'administration de Groupe ECA, filiale drones et systèmes de Groupe Gorgé.

Cette nomination fait suite aux succès commerciaux et aux perspectives de développement importantes de Groupe ECA. Groupe Gorgé renforce la gouvernance de sa filiale en la dotant d'un Conseil d'administration dédié, composé de 7 administrateurs et présidé par Hervé Guillou.

Jusqu'au 24 mars 2020, Hervé Guillou était Président-Directeur général de Naval Group, entreprise industrielle spécialisée dans le naval de défense et les énergies, partenaire majeur de Groupe ECA dans le cadre du contrat belgo-néerlandais en guerre des mines de près de 2 milliards d'euros.

Hervé Guillou apportera à Groupe ECA sa riche expérience de l'industrie de la défense et du naval et sa connaissance de l'aérospatial , estime Raphaël Gorgé, Président Directeur Général de Groupe Gorgé qui précise : Nous sommes honorés qu'Hervé Guillou rejoigne la direction d'ECA, son arrivée confirme le changement de dimension de notre filiale et conforte nos ambitions pour le futur .

Le conseil d'administration proposera également la nomination d'Hervé Guillou au poste d'administrateur de Groupe Gorgé lors de la prochaine Assemblée générale.