Groupe Gorgé : forte croissance des revenus dans le domaine naval et maritime

(Boursier.com) — Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 96,6 millions d'euros au 1er semestre 2022, généré aux 2/3 par le pôle Drones & Systèmes. Cette activité poursuit son accélération, avec une forte croissance des revenus dans le domaine naval et maritime (+16% au 1er semestre) dans un contexte de hausse des budgets de défense à l'échelle mondiale. Il est en croissance de +6,9% (90,4 ME au 1er semestre 2021).

Les succès commerciaux du semestre de ce pôle se traduisent par une prise de commandes de plus de 60 ME (+84% par rapport au 1er semestre 2021) à travers plusieurs programmes de défense. La fin du semestre est marquée par une accélération des efforts commerciaux.

Plus de 200 ME d'appels d'offres sont en cours pour des programmes de chasse aux mines sous-marines sur lesquels le groupe est positionné et qui devraient être décidés dans les 18 prochains mois.

Rapprochement iXblue

Dans le même temps, l'exécution de l'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue se déroule comme prévu, et devrait être réalisée à la fin du 3ème trimestre 2022. Le closing de l'opération est encore conditionné à une dernière autorisation administrative étrangère qui devrait être obtenue sans difficulté.

Les équipes ECA Group et iXblue se préparent dès à présent à travailler ensemble dès le lendemain du 'closing' afin de mettre en oeuvre les nombreuses synergies entre les deux sociétés.