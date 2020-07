Groupe Gorgé finalise le rapprochement de Van Dam avec InterDam

Groupe Gorgé finalise le rapprochement de Van Dam avec InterDam









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe Gorgé annonce ce jour le rapprochement capitalistique de sa filiale Van Dam avec son concurrent InterDam. Basé aux Pays-Bas, Van Dam est un acteur reconnu de la production, installation et maintenance de portes et murs anti-incendie et anti-explosion dans l'Oil and Gas essentiellement. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros en 2019. Groupe Gorgé avait fait l'acquisition de Van Dam en 2012.

Basé aux Pays Bas, InterDam est un des principaux concurrents de Van Dam. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros en 2019.

A l'issue de ce rapprochement, Groupe Gorgé restera actionnaire minoritaire du nouvel ensemble et détiendra 15% du capital, B&F Holding, avec son principal actionnaire, la société de capitalinvestissement basée à Amsterdam Value Enhancement Partners B.V., propriétaire d'InterDam, en détenant 85%.

Les actionnaires sont convaincus que cet accord représente une création significative de valeur sur le long terme pour l'ensemble des parties prenantes grâce a? une offre élargie et des synergies opérationnelles et commerciales. Groupe Gorgé pourra néanmoins bénéficier de 15% à 30% des intérêts économiques du nouveau groupe en fonction des conditions de sortie. Cette fusion se traduira par une plus-value de cession de l'ordre de 3 millions d'euros comptabilisée par Groupe Gorgé au second semestre 2020.

Le groupe issu de ce rapprochement sera nommé InterDam deviendra le leader mondial sur son marché des murs, portes et fenêtres résistants au feu et aux explosions pour les personnes et les équipements en environnements extrêmes. L'intégration des deux sociétés sera achevée d'ici la fin de 2020 sous la direction de Fraser Weir, Directeur général.

Avec cette opération, Groupe Gorgé finit de se désengager du marché de l'Oil & Gas et poursuit le recentrage sur ses activités stratégiques initié en 2019 avec la cession du groupe Cimlec et de 30% du capital de l'activité Protection Incendie France à son management.