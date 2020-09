Groupe Gorgé et ECA suspendus en bourse !

(Boursier.com) — Les titres Groupe Gorgé et ECA sont suspendus en bourse ce mardi. Selon les avis Euronext les concernant, les cotations des actions sont suspendues à la demande des sociétés, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. Au dernier décompte, ECA Group est détenu à 62,2% par le Groupe Gorgé. Prodways, acteur de l'impression 3D détenu pour sa part à 56,3% par le Groupe Gorgé, cote bien ce jour et pointe en retrait de 5,1% dans un volume moyen.