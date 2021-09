Groupe Gorgé enregistre son meilleur résultat opérationnel du premier semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Gorgé a généré en 2021 son meilleur résultat opérationnel du premier semestre. Cette performance, qui aurait pu se matérialiser en 2020 sans l'impact de la crise sanitaire, est le premier résultat d'une stratégie d'innovation initiée il y a plusieurs années et visant à améliorer les marges. Le groupe a réalisé une croissance organique de +30% du chiffre d'affaires par rapport au 1er semestre 2020, ainsi qu'un CA total de 135,5 ME en hausse de 25%. La progression de l'Ebitda atteint +125% à 16 ME, soit une marge de 11,8%. Le résultat opérationnel est de 4,3 ME, en hausse de +19 ME vs S1 2020. Le résultat net est positif de 0,3 ME, contre une perte de 14,7 ME un an avant. Le résultat net part du groupe est aussi de 0,3 ME, contre 10 ME de pertes un an auparavant.

L'activité est soutenue dans les 3 pôles du groupe. Sur le segment des Drones & Systèmes, plusieurs jalons ont été franchis dans le programme BENL et des avancées sur les autres types de drones. En Impression 3D, le groupe évoque une transformation opérationnelle réussie. Concernant le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, le Groupe Gorgé fait état de prises de commandes en hausse de +10%.

Le groupe livre des perspectives solides, avec un relèvement de la guidance 2021, fort d'un carnet de commande de 600 ME "bien renouvelé", soit l'équivalent de 2,6 années de chiffre d'affaires. La performance du 1er semestre conforte Groupe Gorgé dans son positionnement et ses ambitions de développement à court et moyen terme. Sur chacune de ses activités, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés, un socle de revenus solide et des opportunités de croissance. Le changement de dimension du groupe, à la fois en termes de génération de revenus et de profitabilité, commence à se concrétiser dans les résultats.

Groupe Gorgé relève en conséquence sa guidance pour l'année 2021, se donnant un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à 15% à périmètre comparable (contre 'proche de 15%' précédemment), soit plus de 265 ME. Le niveau de profitabilité devrait se maintenir sur le reste de l'année.