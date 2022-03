Groupe Gorgé  : en négociations exclusives pour acquérir iXblue

(Boursier.com) — Groupe Gorgé annonce être entré négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue, un important fournisseur de solutions pour la navigation, le positionnement et l'imagerie maritime, en vue de réaliser l'acquisition de 100% de son capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 ME. Groupe Gorgé précise que cette opération permettra de rapprocher iXblue et sa filiale ECA Group, spécialisée dans la robotique autonome.

Un communiqué de presse précisant les caractéristiques de l'opération sera publié lundi matin avant l'ouverture de bourse. La négociation des actions Groupe Gorgé sur Euronext Paris avait été suspendue depuis ce vendredi matin à la demande de Groupe Gorgé dans l'attente d'un communiqué sur l'avancement du processus d'acquisition de la société iXblue. La reprise de de la cotation aura lieu lundi matin à l'ouverture de bourse.