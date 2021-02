Groupe Gorgé : ECA Group remporte un contrat avec la marine royale néerlandaise

(Boursier.com) — ECA Group, filiale à 100% de Groupe Gorgé, a remporté une importante commande d'un système de drone destiné à la marine royale néerlandaise. Dans le prolongement du programme BENL remporté par le consortium Belgium Naval & Robotics formé par Naval Group et ECA Group, le ministère néerlandais de la Défense a souhaité se doter d'un système de drones supplémentaire pour réaliser des tests et évaluer de nouveaux concepts opérationnels.

Dans le cadre de ce contrat de plus de 20 millions d'euros dont ECA Group réalisera la plus grande part, le consortium Belgium Naval & Robotics fournira un système de drone (Toolbox) comprenant :

- Drone sous-marin autonome A18-M / AUV,

- Drones téléopérés pour l'identification et neutralisation des mines SEASCAN MK2 and K-STER,

- Drone de surface INSPECTOR 90 / USV,

- Un poste de contrôle et commande (C2) conteneurisé équipé d'un data center pour le déminage,

- Suite logicielle UMISOFT,

- Consoles de commande,

- Systèmes de déploiement et de récupération,

- Equipements de support incluant les conteneurs de maintenance et de stockage, pièces de rechange et outillage.

Ce système sera livré sur les 24 prochains mois. Les premières livraisons devraient intervenir dès 2021. Cette nouvelle commande conforte la très forte position prise par ECA Group dans le secteur de la robotique sous-marine.