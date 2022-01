Groupe Gorgé : ECA Group franchit un jalon dans le programme belgo-néerlandais de lutte contre les mines sous-marines

(Boursier.com) — ECA Group, filiale à 100% de Groupe Gorgé, a franchi un jalon important dans le déroulé du programme de systèmes de déminage robotisé aux marines belges et néerlandaises. Fin décembre, ECA Group a franchi avec succès le jalon de la CDR (Critical Design Review ou Revue de Conception Détaillée) en respect du planning convenu avec le client. A la suite de la PDR (Preliminary Design Review ou Revue de Conception Préliminaire) en novembre 2020 puis de la revue des spécifications logicielles en avril 2021, cette étape importante (CDR) a permis de valider la conception détaillée des systèmes de drones et du système conteneurisé, en vérifiant d'une part la conformité aux exigences fonctionnelles de performance et réglementaires spécifiées au cahier des charges et d'autre part la capacité à effectuer les missions de guerre des mines selon les concepts d'emplois opérationnels spécifiés.

La CDR a démontré la maturité de la conception permettant ainsi de lancer la fabrication des équipements. La production des drones se fera dans l'usine d'Ostende (Belgique) en cours d'achèvement, pour une présentation aux opérations d'acceptation avec le client en fin 2023. En parallèle, l'année 2022 sera largement consacrée à la poursuite de la fabrication des différents prototypes ainsi qu'à leurs essais en mer.

Cette revue réussie confirme le bon déroulé du programme qui fait l'objet d'un suivi tout particulier et la maîtrise de ses risques et aléas.

D'autres marines, notamment celles du Canada, des Emirats arabes unis ou encore de l'Australie ont lancé des programmes d'acquisitions de systèmes de déminages robotisés pour lesquels le Groupe est positionné.