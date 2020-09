Groupe Gorgé / ECA : contrat de 20 ME auprès de la marine lettone

Groupe Gorgé / ECA : contrat de 20 ME auprès de la marine lettone









(Boursier.com) — À l'issue d'une compétition internationale, ECA Group vient de se voir attribuer un contrat de plus de 20 ME pour la modernisation de trois navires chasseurs de mines de la marine lettone équipée de chasseurs de mines conventionnels acquis auprès de la marine hollandaise en 2006. Les livraisons des navires ainsi que d'un centre informatique de traitement de données (MWDC - Mine Warfare Data Center) seront effectuées successivement en 2021, 2023 et 2024.