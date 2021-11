Groupe Gorgé : distribution en nature d'actions Prodways

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé est convoquée le 14 décembre prochain à l'effet de décider une distribution en nature d'actions Prodways cotées sur Euronext à Paris. Le Conseil d'administration de Groupe Gorgé propose à ses actionnaires, lors de l'Assemblée générale convoquée, d'approuver une distribution exceptionnelle en nature sous la forme d'actions Prodways à concurrence de 3 actions Prodways cotées sur Euronext à Paris pour 2 actions Groupe Gorgé détenues. Cette opération a pour finalité de scinder l'activité impression 3D dans un souci d'accroitre la lisibilité de Groupe Gorgé, d'améliorer son profil boursier et ainsi viser une meilleure valorisation de la société, pénalisée depuis longtemps par la diversité de ses activités. L'opération serait sans effet sur la participation en capital des actionnaires de Prodways Group autres que Groupe Gorgé. Ces derniers bénéficieront quant à eux directement "d'une nouvelle liquidité et potentiellement d'une revalorisation de Groupe Gorgé".

Le profil boursier de Prodways serait "renforcé avec un accroissement significatif du flottant". Prodways bénéficierait ainsi d'une meilleure liquidité et d'une capacité renforcée à lever des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement en France et à l'international.

Cette distribution en nature d'actions Prodways Group serait mise en paiement le 22 décembre 2021. A l'issue de cette opération Groupe Gorgé devrait conserver de l'ordre de 5,9% du capital.

Le Conseil d'administration se réserve la faculté de distribuer, en complément, un acompte sur dividende 2021, sous la forme d'actions Prodways Group. Tel serait le cas dans l'hypothèse où le cours de l'actions Prodways Group viendrait à évoluer de telle façon, qu'au regard du montant des réserves et primes distribuables, la parité de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé doive être ajustée, et/ou s'il était décidé que Groupe Gorgé conserve moins de 5,9% du capital à l'issue de l'opération. Cette éventuelle décision de distribuer un acompte ferait l'objet d'un nouveau communiqué.

La distribution devrait intervenir le 22 décembre. Le coupon serait détaché le 20 décembre 2021. Les modalités de la distribution en nature, ses incidences sur les capitaux propres consolidés et le régime fiscal de la distribution sont décrites dans le rapport du Conseil à l'Assemblée.