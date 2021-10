Groupe Gorgé distribue l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires

(Boursier.com) — Groupe Gorgé annonce son projet de distribuer l'essentiel de ses actions Prodways Group, acteur de référence de l'impression 3D, à ses actionnaires. Le Groupe détient actuellement 56,31% du capital (soit 95 ME en valeur) de Prodways Group.

Ce projet serait soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Mixte qui aurait lieu au mois de décembre. Au terme de cette opération, Prodways Group serait déconsolidée et Groupe Gorgé renforcerait son positionnement d'acteur spécialiste centré principalement sur la robotique autonome.

Une nouvelle étape majeure pour Groupe Gorgé

Initiée en 2018, la stratégie de recentrage des activités du Groupe a débuté avec la cession de certaines filiales du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, Oil & Gas) : cession de AI Group en 2018, suivie par celle de la société CIMLEC en 2019 et de VanDam en 2020. Une étape importante de ce recentrage a ensuite été franchie en 2020 par le renforcement dans le pôle Drones & Systèmes, grâce à la fusion-absorption de ECA, désormais détenue à 100% par Groupe Gorgé.

Le projet de distribution exceptionnelle en actions Prodways Group s'inscrit pleinement dans la continuité de ce mouvement stratégique et permettrait de réaliser une nouvelle avancée majeure dans la simplification du groupe. A l'issue de cette opération, Groupe Gorgé détiendrait deux pôles d'activité : le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection et le pôle Drones & Systèmes. Ce dernier représenterait près de 60% des revenus et environ 90% des résultats et du carnet de commandes. Groupe Gorgé se positionnerait alors principalement en tant que spécialiste reconnu comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés.