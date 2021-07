Groupe Gorgé : des perspectives engageantes

(Boursier.com) — Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros au 2e trimestre 2021 en croissance de +52% à périmètre comparable. Cette progression est portée par une bonne dynamique dans les 3 pôles avec plusieurs moteurs de croissance. La hausse des revenus générés par la robotique atteint un niveau record pour un 2è trimestre (+54%). L'accélération de la croissance en Impression 3D est portée par la reprise et la pertinence des orientations stratégiques (+54%). Le Conseil en Ingénierie poursuit sa trajectoire de développement (+93%). Les activités de Protection de sites à risques (+46% de croissance organique) se tiennent bien.

Le chiffre d'affaires du semestre ressort à 135,5 ME (+25% et +30% en organique).

Carnet de commandes fourni

La dynamique commerciale a permis de renouveler le carnet de commandes, qui reste stable par rapport à la même période l'an passé (-0,7% à périmètre comparable). Cette performance est d'autant plus positive qu'elle se place dans un contexte de reprise économique et de réouverture des frontières encore partielle, retardant les décisions d'investissement. Avec plus de 600 ME de commandes sécurisées pour les prochaines années, soit l'équivalent de 2,6 années de chiffre d'affaires, Groupe Gorgé bénéficie d'un socle de revenus solides et d'un bon niveau de visibilité pour l'avenir. Le groupe se place ainsi dans de bonnes conditions pour renforcer ses moteurs de croissance, en développer de nouveaux et réitérer ainsi les succès passés du Groupe.

Perspectives

La performance du 2e trimestre et du 1er semestre conforte Groupe Gorgé dans son positionnement et ses ambitions de développement à court et moyen terme. Les activités de haute technologie dans lesquelles le groupe s'est renforcé ces dernières années constituent des moteurs de croissance des revenus, à l'instar de la robotique, de l'impression 3D et du conseil en ingénierie et technologies. Sur chacune de ses activités, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés, un socle de revenus solides et des opportunités de croissance.

Au 2e semestre, la progression du chiffre d'affaires devrait rester soutenue.