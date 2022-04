Groupe Gorgé : de retour sur les 19 euros

(Boursier.com) — Le Groupe Gorgé rechute de 3% à 19 euros, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 46 ME au 1er trimestre 2022, essentiellement généré par le pôle Drones & Systèmes. Cette activité poursuit son accélération, avec une forte croissance des revenus dans le domaine naval et maritime (+22% au 1er trimestre 2022) où le groupe bénéficie de son leadership technologique. Les succès commerciaux du trimestre de ce pôle, qui se traduisent par une prise de commandes de 27 ME (+98% par rapport au 1er trimestre 2021), permettent de consolider le carnet de commandes important de près de 490 ME à fin mars 2022. L'opération de rapprochement entre ECA Group et iXblue permettra en outre à Groupe Gorgé d'augmenter ses capacités et les perspectives de ces activités de haute-technologie

Le carnet de commandes est essentiellement porté par l'activité Drones & Systèmes, qui représente près de 490 ME, relativement stable par rapport à la fin d'année 2021. Il comprend notamment des équipements de robotique autonome, comme le programme avec les marines belge et néerlandaise, dont la dernière livraison est prévue en 2027.

L'activité commerciale du 1er trimestre 2022 a permis de consolider ce carnet avec 27 ME de nouvelles commandes, en croissance de 98% par rapport au 1er trimestre 2021. Cette forte accélération provient de plusieurs nouvelles commandes diversifiées, notamment dans le secteur de la Défense, et d'un effet de base favorable. Ces commandes comprennent une part significative liée à la chasse aux mines sous-marines et une autre part liée à la maintenance opérationnelle de drones et autres systèmes à haute valeur ajoutée.

Dans le domaine maritime civil, à titre d'exemple, ECA Group a obtenu le 1er succès commercial de son nouveau drone sous marin R7. Dernier né de la famille des ROVs (Remotely Operated Vehicule), le R7 s'adresse notamment aux océanographes, hydrographes et opérateurs de structures immergées pour toutes leurs missions sous-marines jusqu'à 300 m de profondeur.

Perspectives affichées

Mise à jour du calendrier du programme australien pour la chasse aux mines robotisée : ECA Group est engagé dans plusieurs compétitions dans le domaine de lutte contre les mines, dont le programme SEA 1905. Ce programme a été annoncé en avril 2019 par la marine australienne pour se doter de nouvelles capacités de lutte contre les mines et de surveillance maritime. L'Australie avait lancé en 2021 un processus de RFI (Request for Information), à l'issue duquel ECA Group a été sélectionné, parmi d'autres acteurs, pour participer à l'appel d'offres.

Dans un premier temps, l'Australie souhaite s'équiper d'une capacité initiale qui serait éventuellement composée de systèmes de drones associés à des navires d'opportunité ou déployés depuis la côte. La marine australienne est sur le point de lancer le processus de RFP (Request for Proposal) : les réponses des soumissionnaires, dont ECA Group, seront attendues à l'été, en vue d'une décision en fin d'année 2022 ou début d'année 2023. Cette première étape représenterait une commande de l'ordre de 50 ME à 150 ME. La capacité globale, plus importante, serait prévue plus tard aux alentours de 2024.

Portzamparc souligne que le management maintient sa guidance de croissance du chiffre d'affaires d'ECA comprise entre 10 et 20%... "Après mise à jour de nos comparables, nous ajustons notre TP de 26,3 à 26,6 euros et maintenons notre opinion Acheter" conclut l'analyste. De son côté, Oddo BHF a remonté son objectif de cours de 22,5 à 24 euros avec un avis qui reste à 'surperformer'.