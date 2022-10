Groupe Gorgé : croissance de 22% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

(Boursier.com) — Groupe Gorgé a réalisé au 3e trimestre une croissance de +21,6% de son chiffre d'affaires à 28,2 millions d'euros (23,2 ME au 3e trimestre 2021), en accélération après une progression de +7% au 1er semestre.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'établit à 91,1 ME, en croissance de +11,2% par rapport aux 3 premiers trimestres 2021 (81,9 ME).

Les prises de commandes du 3e trimestre sont également bien orientées dans l'ensemble des domaines d'activités, portant le total des 9 premiers mois de l'année à 77 ME (+77%).

Le carnet de commandes reste à un niveau élevé de 475 ME, soit plus de 3 ans de chiffre d'affaires. Ce montant important n'inclut pas les commandes additionnelles à venir sur les systèmes qui seront livrés dans les prochaines années (contrats de maintenance, achats de consommables, pièces de rechange, options supplémentaires, etc.).