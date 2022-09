(Boursier.com) — Groupe Gorgé corrige de plus de 8% à 18,55 euros ce mardi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en croissance organique de 7% au S1, avec un EBITDA courant qui s'établit à 14 ME, proche du niveau du 1er semestre 2021. Les autres éléments non courants du résultat opérationnel augmentent de 1 ME et comprennent en quasi-totalité des coûts d'acquisition de la société iXblue.

La charge d'impôt est importante (6,1 ME) du fait des impôts différés (5,1 ME), sans impact sur la trésorerie. En effet la sortie à venir de ECA Group du périmètre de l'intégration fiscale de Groupe Gorgé, conséquence de la structuration du rapprochement en cours avec iXblue, réduit significativement les perspectives d'utilisation des déficits reportables du groupe d'intégration fiscale.

Le résultat net des activités non poursuivies (filiale Baumert) contribue négativement de l'ordre de -3 ME, cette activité étant encore structurellement déficitaire.

Au final, Groupe Gorgé a généré un résultat net -5,8 ME en part du groupe, pénalisé par les activités non poursuivies et les impôts différés.

La capacité d'autofinancement de Groupe Gorgé a été bonne au 1er semestre 2022 avec 11 ME, générée essentiellement par le pôle Drones & Systèmes. La capacité d'auto-financement de ce pôle s'améliore d'ailleurs de +3% par rapport au 1er semestre 2021.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte croissance en raison de l'amélioration du besoin en fonds de roulement (+9 ME). Cette variation est notamment liée au jalons de paiement du contrat belgo-néerlandais, dont le cycle de paiement était défavorable sur la seule année 2021...

Les investissements du semestre sont moins importants qu'au 1er semestre de l'an passé (8,5 ME contre 12,4 ME) avec la finalisation du nouveau site d'assemblage de drones à Ostende.

La dette du groupe a également diminué de 9 ME avec près de 10 ME remboursés ce semestre. Au final, la dette nette s'est établie à 73 ME à fin juin 2022 (contre 80 ME à fin décembre 2021).

"Le groupe ne modifie pas ses guidances avant le closing du deal iXblue, toujours confirmé pour fin septembre" souligne Portzamparc dans une note. "Après mise à jour de nos comparables, notre objectif de cours reste inchangé à 25 euros et nous maintenons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.