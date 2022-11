Groupe Gorgé : contrat avec la DGA pour une nouvelle expérimentation du drone maritime Drix

(Boursier.com) — Dans le cadre du programme capacité hydrographique et océanographique future (CHOF) destiné à la Marine nationale, la Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à la société Exail, filiale de Groupe Gorgé, un marché pour une nouvelle expérimentation du DriX, drone hydrographique de surface (Unmanned Surface Vehicle - USV).

" Véritable robot maritime, le DriX permettra d'étendre les capacités d'inspection et de cartographie sous-marine. Cette nouvelle expérimentation vise à valider les performances du drone observées lors de précédents essais réalisés en mer d'Iroise fin 2020. La planification de missions complexes, en passant par la qualité des relevés hydrographiques ou au gain en traitement de données figurent parmi les fonctionnalités attendues pour ce drone de dernière génération ", explique Groupe Gorgé.

Il s'agit d'un contrat de 0,5 million d'euros sur une durée de six mois. Cette étude est suivie par les centres d'expertise et d'essais DGA Ingénierie de projets et DGA Techniques navales. Il est prévu de dérouler cette expérimentation sur le bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré en février 2023 en mer Méditerranée, en collaboration avec le service hydrographique et océanographique de la Marine.