Groupe Gorgé : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Groupe Gorgé grimpe de près de 5% ce mardi à 12,55 euros, alors qu'à travers sa filiale Baumert, spécialiste de la conception de portes techniques pour la protection des sites sensibles, le groupe a remporté un contrat de plus de 6 millions d'euros pour la fourniture de portes spéciales dans le cadre d'un projet de construction de centrale nucléaire en Asie Occidentale.

Le groupe s'est dit "particulièrement satisfait" de cette commande qui vient récompenser plusieurs années d'efforts pour obtenir une première référence sur la technologie nucléaire russe VVER. A la connaissance du groupe, Baumert est la seule société à disposer de références sur l'ensemble des principales technologies de centrales nucléaires (française, chinoise, américaine et russe). Ce contrat d'une durée de 4 ans couvre la conception, la fourniture et la supervision de l'installation de près de 500 portes à forts requis techniques de types ANDROMEDE, CASSIOPEE et BIO.

"Ce premier pas sur la technologie VVER permet à Baumert de couvrir les principales technologies de centrales nucléaires utilisées aujourd'hui... Si cette bonne nouvelle n'entraîne pas de modification de notre scénario à ce stade, elle ouvre la voie à d'autres projets portants sur cette technologie" commente Portzamparc qui souligne que l'on dénombre à l'heure actuelle plus d'une dizaine de centrales à réacteurs VVER en construction ou en projet dans le monde... Le cours cible est fixé à 14 euros par l'analyste et son avis est à "renforcer".