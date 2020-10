Groupe Gorgé : amélioration sensible des tendances au T3

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires en recul de 5% à périmètre comparable et de 9,3% en données publiées, Groupe Gorgé connaît au troisième trimestre 2020 une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre 2020 avec notamment le retour à la croissance du pôle Protection des Installations à Risques et de l'activité Robotique du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté. Groupe Gorgé réalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 162,3 millions d'euros, en recul de 16,9%. À périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en baisse de 15% par rapport à la même période de 2019.

Le Groupe témoigne depuis le début de l'année d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire.

Le carnet de commandes du groupe demeure à un niveau élevé de 614,9 millions d'euros au 30 septembre 2020. Par rapport au 30 juin 2020, le carnet de commandes est en hausse de +1,7% à données comparables.

Perspectives 2020

Tout en restant prudent compte tenu des incertitudes liées à l'environnement sanitaire et macroéconomique, le Groupe est confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement de son chiffre d'affaires au second semestre 2020. Les marchés finaux de Groupe Gorgé sont diversifiés et ne devraient pas être les plus durablement affectés par la crise actuelle, à l'exception de l'aéronautique civile (qui contribue pour moins de 10% au chiffre d'affaires du Groupe). La situation financière du Groupe et sa trésorerie disponible lui permettent de poursuivre sereinement ses développements ambitieux.

Sur la base du contexte sanitaire et économique actuel, le Groupe s'attend aux évolutions suivantes sur ses marchés :

- Dans le pôle Impression 3D, la reprise progressive amorcée en juin devrait se confirmer sur les prochains mois, bien que l'incertitude macro-économique demeure à court terme.

- Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, la poursuite de la bonne tendance de l'activité Robotique devrait permettre d'afficher au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires comparable à celui de 2019.

- Dans le pôle protection des Installations à Risques, la dynamique devrait rester de bon niveau au quatrième trimestre.