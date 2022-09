Groupe Gorgé a généré un résultat net de -5,8 ME en part du groupe au S1

(Boursier.com) — Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires en croissance organique de +7% au S1 avec un EBITDA courant qui s'établit à 14 ME, proche du niveau du 1er semestre 2021. Les autres éléments non courants du résultat opérationnel augmentent de 1 ME et comprennent en quasi-totalité des coûts d'acquisition de la société iXblue.

La charge d'impôt est importante (6,1 ME) du fait des impôts différés (5,1 ME), sans impact sur la trésorerie. En effet la sortie à venir de ECA Group du périmètre de l'intégration fiscale de Groupe Gorgé, conséquence de la structuration du rapprochement en cours avec iXblue, réduit significativement les perspectives d'utilisation des déficits reportables du groupe d'intégration fiscale.

Le résultat net des activités non poursuivies (filiale Baumert) contribue négativement de l'ordre de -3 ME, cette activité étant encore structurellement déficitaire.

Au final, Groupe Gorgé a généré un résultat net -5,8 ME en part du groupe, pénalisé par les activités non poursuivies et les impôts différés.

La capacité d'autofinancement de Groupe Gorgé a été bonne au 1er semestre 2022 avec 11 ME, générée essentiellement par le pôle Drones & Systèmes. La capacité d'auto-financement de ce pôle s'améliore d'ailleurs de +3% par rapport au 1er semestre 2021.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte croissance en raison de l'amélioration du besoin en fonds de roulement (+9 ME). Cette variation est notamment liée au jalons de paiement du contrat belgo-néerlandais, dont le cycle de paiement était défavorable sur la seule année 2021.

Les investissements du semestre sont moins importants qu'au 1er semestre de l'an passé (8,5 ME contre 12,4 ME) avec la finalisation du nouveau site d'assemblage de drones à Ostende.

La dette du groupe a également diminué de 9 ME avec près de 10 ME remboursés ce semestre. Au final, la dette nette s'établit à 73 ME à fin juin 2022 (contre 80 ME à fin décembre 2021).

Perspectives

Chasse aux mines sous-marines : des flottes vieillissantes qui auront besoin de renouvellement dans les prochaines années...

La menace posée par les mines sous-marines s'est accentuée cette année, particulièrement en Mer Noire. Un navire chasseur de mines roumain a d'ailleurs été endommagé récemment après avoir déclenché une mine flottante. La marine lettone, qui est dotée jusqu'ici de navires de guerre des mines construits dans les années 80 (tout comme la Belgique et les Pays-Bas), sera la première marine équipée d'un système de déminage robotisé de dernière génération. D'autres marines, équipées de navires construits dans les années 90, telle que la Royal Australian Navy, ont déjà lancé la préparation de programmes de renouvellement.

Au global, sur les plus de 300 navires chasseurs de mines en service en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient/Afrique du Nord, plus de 70% sont âgés de plus de 20 ans et arrivent rapidement en fin de vie.

La quasi-totalité des marines concernées devraient avoir lancé des programmes de modernisation ou de remplacement complet pour s'équiper de systèmes robotisés d'ici à 2030, représentant ainsi un marché de plusieurs milliards d'euros. ECA Group, leader dans ce domaine, est d'ores et déjà identifié comme un acteur de 1er plan sur les appels d'offres à venir et bénéficie d'une reconnaissance importante grâce au programme avec les marines belge et néerlandaise, références de l'OTAN dans ce domaine. La qualité des systèmes ECA, qui sera renforcée par l'acquisition de iXblue, soutient l'ambition du groupe de remporter une part importante de ce marché.