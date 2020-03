Groupe Gorgé</b> : 20,9 ME de résultat net en 2019

Groupe Gorgé : 20,9 ME de résultat net en 2019

(Boursier.com) — Au second semestre 2019, le chiffre d'affaires de Groupe Gorgé est en hausse de +7% à 139,3 millions d'euros (+10,6% à données comparables), porté par la performance de l'ensemble des pôles. Sur 2019, le chiffre d'affaires progresse de +8,5% en données publiées et de +10,8% à données comparables.

Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes de Groupe Gorgé atteint 606,2 ME, l'équivalent de plus de deux années de chiffre d'affaires pour le groupe.

L'Ebitda du groupe croît de +60,4% au second semestre 2019 à 17,4 ME, reflétant principalement les bonnes performances des pôles. La marge d'Ebitda atteint 12,5% au second semestre 2019. Sur l'exercice, l'Ebitda atteint un plus haut historique de 31,7 ME. Cette croissance remarquable de +96,1% traduit la forte progression de la rentabilité dans l'ensemble des pôles d'activité, et bénéficie, à hauteur de 6,2 ME, de l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019. La marge d'Ebitda du groupe ressort sur l'exercice 2019 à 11,5% contre 6,4% en 2018.

Au second semestre 2019, le résultat d'exploitation s'élève à 6,3 ME, en hausse de +2,4 ME. Sur l'exercice, il progresse de +7,3 ME à 9,5 ME. Sur l'exercice, le résultat opérationnel s'élève à 4,9 ME en 2019, contre -0,6 ME en 2018 après les autres éléments du résultat opérationnel de 4,6 ME, avec en particulier des coûts de restructurations dans les trois pôles pour un total de 1,4 ME et des amortissements et dépréciations d'actifs pour 2,2 ME.

Le résultat net des activités non poursuivies, incluant la plus-value de cession du groupe Cimlec nette des coûts de l'opération, s'élève à 21,3 ME au second semestre 2019 (1,4 ME au second semestre 2018), et ressort à 21,6 ME en 2019.

Le résultat net part du groupe atteint un niveau record de 23 ME au second semestre 2019, en hausse de +21,3 ME. Il traduit la progression de la rentabilité des pôles et bénéficie de la plus-value de cession du groupe Cimlec. Sur l'exercice 2019, le résultat net part du groupe s'élève à 20,9 ME.

Situation financière renforcée

L'amélioration spectaculaire du flux de trésorerie opérationnelle, qui progresse à 30,4 ME en 2019 contre -3,3 ME en 2018, est un des éléments majeurs de l'exercice 2019. Elle est le résultat de l'amélioration de la capacité d'autofinancement à 28,1 ME (9,6 ME en 2018), ainsi que de l'évolution favorable du besoin en fonds de roulement pour 6,4 ME. Le flux de trésorerie lié aux investissements s'élève à +2,3 ME en 2019 (-21,1 ME en 2018). Au 31 décembre 2019, le groupe affiche une dette financière nette (hors dette des loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16 et y compris la valeur de l'autocontrôle) de 8,2 ME (-27,7 ME au 1er janvier 2019).

Proposition de dividende

Le Conseil d'administration de Groupe Gorgé proposera à l'Assemblée générale des actionnaires, qui se réunira le 8 juin 2020, la distribution d'un dividende de 0,35 euro par action, versé en numéraire, au titre de l'exercice 2019. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l'action le 1er juillet. Il sera payable en numéraire le 3 juillet.

Perspectives 2020

Dans le nouveau contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, Groupe Gorgé a limité au maximum les activités au sein de ses sites de manière à préserver la santé de ses collaborateurs et mettre en place les conditions permettant de travailler avec le maximum de sécurité ou de télétravailler lorsque les activités le permettent.

A ce stade de la pandémie, il est impossible d'évaluer son impact sur le chiffre d'affaires du groupe. Toutes les mesures sont prises pour s'adapter au mieux aux consignes gouvernementales et reprendre certaines activités de production chaque fois que les moyens nécessaires et les conditions de sécurité pour nos collaborateurs seront réunis. Le groupe tiendra le marché informé de toute autre évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.

Dans ce contexte sans précédent, Groupe Gorgé dispose d'atouts majeurs : des activités diversifiées et peu affectées par les effets de cycles, un carnet de commandes ferme de plus de deux années de chiffre d'affaires et une structure financière solide.