Groupe Flo va percevoir 9,6 ME d'aide de 'coûts fixes'

(Boursier.com) — Pour le Groupe Flo, le 3e trimestre 2021 a été marqué par une reprise de l'activité, néanmoins ralentie par la mise en place du pass sanitaire à partir du 9 août. Ainsi, le chiffre d'affaires du 3e trimestre s'élève à 33,6 millions d'euros en hausse de +8,4 ME par rapport à 2020, dont +8,3 ME sur le périmètre comparable et rénové, -0,4 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance et +0,5 ME sur la franchise.

Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +33,3% sur le 3è trimestre par rapport à 2020 dont : +11,7% pour Hippopotamus ; +80,8% pour les Brasseries ; +316,7% pour les Concessions.

Sur 9 mois, au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 45 ME, en baisse de -18,8 ME par rapport à 2020, dont -15,9 ME en conséquence des fermetures de restaurants et -2,9 ME en conséquence des cessions et mises en location gérance.

Le recul de -29,5% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre par rapport à 2020 résulte de : -31,1% pour Hippopotamus ; -43,2% pour les Brasseries ; +9,3% pour les Concessions.

Situation financière

La dette financière brute, hors application de la norme IFRS 16, s'élève à 102 ME au 30 septembre 2021, en hausse de 0,1 ME par rapport au 30 juin 2021. La trésorerie s'élève à 39,5 ME au 30 septembre 2021 (39,8 ME au 30 juin 2021 après encaissement d'un nouveau PGE de 19,5 ME). La trésorerie s'est maintenue sur le 3ème trimestre, grâce notamment à la reprise de l'activité et à la poursuite des différents plans d'action mis en place depuis le début de la crise sanitaire.

Groupe Flo indique avoir reçu une réponse favorable, le 2 novembre 2021, au bénéfice de l'aide dite "coûts fixes" octroyée dans le cadre du "Fonds de Solidarité" mis en place par le gouvernement au soutien des entreprises impactées par la pandémie de la Covid-19. Le Groupe devrait percevoir à ce titre, dans les semaines qui viennent, un montant de 9,6 ME.