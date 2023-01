Groupe Flo : retrait obligatoire le 6 février

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique de retrait initiée par les actionnaires de contrôle et visant les actions Groupe Flo, qui s'est déroulée du 12 janvier au 25 janvier 2023 (Offre Publique de Retrait), les actionnaires de contrôle détiennent 7.493.444actions de Groupe Flo, représentant 97,93% du capital et au moins 98,70% des droits de vote théoriques de Groupe Flo.

Le retrait obligatoire interviendra le 6 février 2023, au prix de 21 euros par action Groupe Flo et portera sur 158.128 actions Groupe Flo, représentant 2,07% du capital et au plus 1,3% des droits de vote théoriques de Groupe Flo.

Les actions de la société seront radiées d'Euronext Paris le jour où le retrait obligatoire sera effectif. Les fonds non affectés correspondant à l'indemnisation des actions de la société dont les ayants droit sont restés inconnus seront conservés par Uptevia pendant une durée de 10 ans à compter de la date du Retrait Obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.