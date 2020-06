Groupe Flo : retour d'AG

Groupe Flo : retour d'AG









Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Groupe Flo SA s'est réunie ce jour au siège social, sous la présidence de Christophe Gaschin (Président du Conseil d'Administration). Conformément aux dispositions prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l'Assemblée générale. Le quorum s'est établi à 20% des actions ayant droit de vote.

L'Assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration. Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes annuels et consolidés afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et la politique de rémunération applicable aux dirigeants et aux administrateurs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2020. Ils ont renouvelé le mandat d'administrateur de Mme Dominique Esnault.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, est disponible sur le site internet de la société, rubrique Finance/ Assemblée générale.

La retransmission vidéo de l'Assemblée Générale et le support de présentation diffusé lors de l'Assemblée sont également disponibles sur le site internet de la société à même rubrique.